Debatten im Plenum

Alle Gebäude sind unterirdisch oder durch Brücken miteinander verbunden und waren zu Fuß leicht erreichbar. Während einer Sitzungswoche hatte Frau Lambrecht zahlreiche Termine wahrzunehmen, das heißt Fraktions- und Ausschusssitzungen, Arbeitsgruppen, Debatten im Plenum, Treffen mit Vertretern von Verbänden und Organisationen sowie Pressetermine.

Trotz des Zeitdrucks wurden wir von Anfang an sehr gut betreut und mit den alltäglichen Arbeitsabläufen des Büros vertraut gemacht, aber auch aktiv eingebunden. Schnell fühlten wir uns als Teil des Teams.

Jeder hatte für uns ein offenes Ohr und war sehr hilfsbereit. Wir haben uns von Anfang an sehr wohl gefühlt. Im Rahmen des Praktikums erhielten wir sowohl Einblicke in das politische Leben der Bundestagsabgeordneten als auch in die Büroarbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Besonders beeindruckend war für uns die Teilnahme an Plenarsitzungen. Zudem wurde es uns ermöglicht, eine Sitzung der SPD-Bundestagsfraktion und der hessischen SPD-Landesgruppe zu besuchen.

Aber auch durch abwechslungsreiche Aufgabenstellungen im Büro gestaltete sich unser Aufenthalt als höchst interessant und kurzweilig. Es war unglaublich spannend einmal zu sehen, wie Politik hinter den Kulissen abläuft, wie politische Meinungen gebildet und Entscheidungen getroffen werden.

Faszinierendes Berlin

Abgesehen von der faszinierenden Arbeit im Bundestag, bietet Berlin auch viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Insgesamt haben uns die zwei Wochen sehr gut gefallen und weitergebracht.

Sowohl unser Interesse für die Politik als auch unser Wissen über politische Themen hat sich durch das Praktikum enorm gesteigert.

