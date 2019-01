Einbrecher nimmt Kasse mit

viernheim.Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher, der sich in der Nacht zum Freitag an mehreren Geschäften in der Lorscher Straße zu schaffen machte. Der Täter drang in ein Restaurant ein und nahm die Registrierkasse mit. Die entsorgte er nach der Entnahme von rund 20 Euro in der Kirschenstraße. An zwei Metzgereien und einer Bäckerei versuchte es der Unbekannte noch, die Türen hielten jedoch stand.

Durch Knackgeräusche wurde ein Metzgermeister gegen 4 Uhr auf den Eindringling vor der Tür aufmerksam. Der flüchtete nach seiner Entdeckung in Richtung Fußgängerzone. Hinweise zu dem etwa 1,80 Meter großen und schlanken Täter werden von der Kripo unter der Rufnummer 06252/70 60 entgegengenommen. pol

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.01.2019