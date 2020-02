Einbrecher scheitern an Fenster

Viernheim.Unbekannte Täter haben in der Franconvillestraße vergeblich versucht, in ein Haus einzubrechen. Laut Mitteilung der Polizei bemerkten die Anwohner am Mittwoch gegen 14.30 Uhr mehrere Hebelspuren an einem Wohnzimmerfenster des Anwesens. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. In welchem Zeitraum der Einbruchsversuch begangen wurde, konnte die Polizei auf Anfrage des „SHM“ nicht sagen. Auch sei derzeit nicht klar, wieso die Kriminellen von ihrem Vorhaben abließen, in das Gebäude zu gelangen. Das Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden unter der Rufnummer 06252/70 60 von den Ermittlern entgegengenommen. pol/cao

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.02.2020