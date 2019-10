Einbrecher stehlen Tresor

Viernheim.Drei bis vier Unbekannte sind am Samstag, 5. Oktober, bei einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Heppenheimer Straße von einem Nachbarn überrascht worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Verbrechen gegen 20 Uhr im Bereich der Hausnummern 23 bis 31. Die Täter brachen ein Fenster im Obergeschoss auf. Dann rissen sie einen anthrazitfarbenen Wandtresor aus der Halterung und schafften das rund 50 Kilogramm schwere Behältnis über den Garten weg.

Allein der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Die Täter flüchteten nach ersten Hinweisen mit einem grauen oder silberfarbenen Wagen in Richtung Mannheimer Straße. Zeugen sollten sich unter Telefon 06252/70 60 bei der Kriminalpolizei melden. pol

