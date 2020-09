Einbrecher verursachen Unfall

Viernheim.Drei Männer sind am vergangenen Freitag nach einem Einbruch in der Kreuzstraße mit dem Auto geflohen und haben dabei einen Unfall verursacht. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen erst am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemeldung schreiben, nahm die Besatzung eines Streifenwagens in der Folge einen 31-Jährigen fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich das Trio gegen 8 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung. Neben Schmuck und Geld erbeuteten die Männer mehrere Elektrogeräte. Im Anschluss flüchteten sie mit einem silbernen Audi. In der Johann-Sebastian-Bach-Straße stießen sie mit einem geparkten Fahrzeug zusammen. Daraufhin verließen zwei der Männer den Wagen und flohen. Der 31-jährige Fahrer blieb zurück. Er stand unter Alkoholeinfluss. Im Auto stießen die Beamten auf das Diebesgut. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den anderen Tatverdächtigen verlief ergebnislos.

Einer der flüchtigen Männer soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und dunkelblonde Haare gehabt haben. Sein Alter gibt die Polizei mit etwa 30 Jahren an. Zum Tatzeitpunkt trug er eine bräunliche Weste und darunter ein helles langärmeliges Oberteil. Der zweite Unbekannte wurde auf 1,70 Meter groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt geschätzt. Er hatte ein weißes Oberteil an und eine Tasche bei sich. Beide trugen eine helle Basecap und eine graue Jogginghose.

Wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls wurde der 31-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Samstag beim Amtsgericht Bensheim vorgeführt. Dort ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft an. Für die Ermittlungen ist das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim zuständig. Zeugen sollten sich dort unter der Telefonnummer 06252/70 60 melden. pol

