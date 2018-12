Einbruch in Möbelhaus

Viernheim.Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Möbelhaus. In der Nacht zum Dienstag gegen 1 Uhr haben die Täter auf der Suche nach Wertgegenständen eine Eingangstür des Gebäudes in der Heidelberger Straße aufgehebelt, wie die Beamten mitteilen.

Die Einbrecher erbeuteten beim Durchsuchen des Möbelhauses ein Tablet, ein Notebook sowie einige Decken. Ihnen gelang unerkannt die Flucht. Das Diebesgut wird auf einen Wert von mehreren hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge im Umkreis des Tatortes aufgefallen sind.

In einem zweiten Fall blieb es beim Versuch des Einbruchs. Die Täter hatten mit einem unbekannten Werkzeug versucht, die Tür einer Arztpraxis in der Franconvillestraße aufzuhebeln, scheiterten dabei aber am Widerstand der offenbar recht stabilen Pforte.

Die Spuren wurden am Dienstag entdeckt, die Tat könnte sich aber auch schon am Montag ereignet haben. Zu beiden Fällen nimmt die Heppenheimer Kriminalpolizei Hinweise etwaiger Zeugen an. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/70 60 telefonisch zu erreichen. pol

