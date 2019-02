viernheim.Erneut hat es in der Nacht zu Freitag Einbrüche in der Innenstadt gegeben. Bislang unbekannte Täter sind in ein Restaurant in der Mannheimer Straße eingedrungen. Sie erbeuteten nur Kleingeld, richteten aber einen Schaden von mehreren Hundert Euro an, wie die Polizei mitteilt. Die Täter hatten die Tür des Lokals aufgebrochen und knackten dann im Gastraum die Kasse.

Die Täter konnten unerkannt fliehen. Die Tat wurde am Freitagmorgen gegen 8 Uhr bemerkt und der Polizei gemeldet. Auch bei einem Friseur in der Weinheimer Straße sind Unbekannte eingestiegen. Die Tür wurde aufgehebelt und der Kassenbereich durchsucht. Erbeutet wurde nur Münzgeld. Die Polizei prüft nun, ob es einen Zusammenhang gibt und sucht nach Zeugen: 06252/70 60. Erst am 24. Januar war in eine Gaststätte in der Rathausstraße eingebrochen worden (wir berichteten). gna

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.02.2019