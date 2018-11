Eindrücke aus Ferien

Viernheim.Vonseiten der Stadt ergeht eine Einladung zur Fotoausstellung und Fotopräsentation am Donnerstag, 6. Dezember, um 17 Uhr im Treff im Bahnhof (Neue Galerie im Café im TiB), Friedrich-Ebert-Straße 8a: In den jüngsten Herbstferien hat die städtische Jugendförderung wieder eine Ferienwoche für Kinder und Jugendliche der weiterführenden Schulen organisiert. Es gab Tagesausflüge mit Kulturprogramm sowie Entdeckungsreisen in die Region – gerade für Schüler, die erst kurz in Viernheim leben, berichtet Claus Bunte von der städtischen Jugendförderung.

An zwei Tagen wurde die Schülergruppe von dem in Mannheim lebenden Fotografen Alexander Kästel begleitet, der jüngst mit seiner fotografischen Sicht auf Viernheim bei einer Einzelausstellung beim Kunstverein Viernheim zahlreiche Besucher anrührte (der „Südhessen Morgen“ berichteten). Entstanden ist ein einfühlsames Porträt einer Jugendgruppe: Fotos, die vom Jungsein erzählen, von Freundschaft und dem Lebensgefühl einer neuen Generation und dem Verlangen nach Zugehörigkeit. Bei Getränken und Gebäck werden die Kinder und Jugendlichen bei der Ausstellungseröffnung im TiB davon erzählen, was sie schon erlebt haben und noch erleben wollen. red

