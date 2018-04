Anzeige

Fast nahtlos ging es dann über in die Vorbereitung der Fusion mit der SpVgg. Amicitia. „Wir hatten damals nahezu täglich, aber mindestens wöchentlich Sitzungen und Treffen. Da haben die Familien mitunter ganz schön gelitten“, erinnert sich Peter Hoffmann, der fast die gesamte Amtszeit als Stellvertreter von Edmund Scheidel aktiv war.

Der habe ständig vor allem an der an Infrastruktur gearbeitet, gemäß seines Mottos „Stillstand ist Rückschritt“. Er habe Ideen angestoßen und sei bei der Umsetzung immer „als Erster vorneweg marschiert.“

Viele Projekte realisiert

So wurden in den vergangenen Jahren an der Lorscher Straße das Multifunktionsfeld realisiert, der „Glaspalast“, der Grillpavillon und die Umkleiden renoviert oder eine Photovoltaik-Anlage auf dem Hallendach installiert.

Im Stadion wurde zum Beispiel erst der große Kunstrasenplatz angelegt, dann die weiteren Plätze saniert sowie die Kellerräume und die Tribüne ausgebaut.

Als Zeichen der Anerkennung für über 25-jähriges unermüdliches Engagement für den TSV und den TSV Amicitia überreicht Peter Hoffmann ein Präsent als Dankeschön.

Edmund Scheidel hört als Vorsitzender mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf und findet: „Es ist doch schön, wenn man abgeben kann.“ su

