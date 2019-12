Eine Eiskönigin hoch zu Ross

Viernheim.Der Reit-und Fahrverein (RuF) veranstaltet schon seit vielen Jahren das Weihnachtsreiten und sucht sich dabei immer ein spezielles Thema aus. Diesmal hieß es „Walt Disney zu Besuch beim Reit- und Fahrverein“. Dazu passend war das Programm von den Organisatoren des Schulbetriebes konzipiert worden. Die Moderatoren, Teilnehmer und selbst die Pferde zeigten sich am Sonntagnachmittag in passender Verkleidung. Wie fast immer war die große Reithalle auch diesmal wieder bis auf den letzten Platz gefüllt, unter den zahlreichen Zuschauern befanden sich einmal mehr viele Familien mit Kleinkindern.

Der RuF-Vorsitzende Peter Holzschuh nutzte bei seiner Begrüßung die Gelegenheit, um sich bei seinen Vorstandskollegen und den vielen ehrenamtlichen Helfern des Reit- und Fahrvereins zu bedanken. „Nur durch diese Unterstützung ist es möglich den Reitbetrieb durchzuführen und die kleinen und großen Veranstaltungen auszurichten.“ Für die jungen Besucher hatte Holzschuh dann noch eine ganz wichtige Mitteilung parat: „Auch diesmal hat sich der Nikolaus angemeldet und wird alle Kinder beschenken.“

Durch den Nachmittag führten dann als Moderatoren ein Känguru (Anna Bugert) und ein Waschbär (Joanna Simeon), die mit kleinen Anekdoten zum Weihnachtsfest zwischen den Programmpunkten für beste Unterhaltung sorgten. Nicht dabei waren in diesem Jahr erstmals die Jagdhornbläser, die das Weihnachtsreiten zuletzt immer mit Fanfaren unüberhörbar eröffnet hatten. Den Musikern fehlt einfach der Nachwuchs. Auf die Klänge mussten die Besucher zwar nicht verzichten, die Melodien kamen diesmal allerdings vom Band.

Den Auftakt machte eine Gruppe aus sechs Pferden zu einem Lied aus dem Film „Die Eiskönigin“. Constanze Knöchel (als Elsa), Fanny Rhein (Anna), Amy Holzschu (Olaf), Paul Schumacher (Christopher) sowie die Trolle Pia Lorenz, Rebecca Bussen, Larina Hertlein und Gabi Rhein steuerten die Vierbeiner gekonnt durch die Reithalle.

Anschließend zeigten Giuliana Gallo, Leni Becker, Fanny Rhein, Julia Jensen, Cara Rhein, Wiebke Lohmann, Emilie Leyh und Lilli Bohnen von der Reiterjugend zum Titel „König der Löwen“ ihr Können hoch zu Ross.

Beeindruckende Sprünge

Mit größeren Sprüngen beeindruckten danach beim „Dschungelbuch“ die Springreiter Paul Schumacher (als Mogli), Mara Hartmann (Tiger), Celine Friess (Panther), Claudia Krauss (Affe) und Richard Vogel (Elefant) die Besucher.

Der Nachwuchs der Voltigierer zeigte einmal mehr keine Angst vor großen Tieren. Die Kinder hatten sich das Motto „101 Dalmatiner“ ausgesucht und bewiesen dabei, dass man den Reitsport schon in ganz jungen Jahren betreiben kann. In der Gruppe von Helen Gottschall und Laura Falkenstein demonstrierten Franziska Röder, Judith Jelden, Viktoria Klug, Sarah Laubach, Alisa Erwin und Karaleah Rupp, wie Akrobatik auf dem Rücken eines Pferdes funktioniert. Einfachere, aber in dieser Altersklasse trotzdem anspruchsvolle Übungen präsentierten Felia und Lenja Ostrowicki, Michelle Nikolayev, Carla Eichhorn, Lilli Kiss und Anabel Vogler aus der Anfängergruppe von Susanne Röder und Katrin Kiss.

Taktgefühl und Synchronität waren im „Pas de deux“ von Selina Eger auf Satigo und Vivian Eger auf Coco gefragt. Anschließend waren die Oldie-Voltigierer Selina, Vivian und Simone Eger, Lisa Gleffe, Sebastian und Letizia Stalf, Lucas Büch, Pauline Mayer und Anne Kohler an der Reihe und spielten dabei ihre ganze Routine aus.

Krönender Abschluss des Weihnachtsreitens war dann natürlich der Auftritt des Nikolauses, der mit einem großen Sack voller Geschenke zum Reitverein gekommen war und bei den Kindern mächtig Eindruck machte.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 17.12.2019