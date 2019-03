Eine erfüllende Arbeit kennenlernen

Viernheim.Insgesamt neun Teilnehmer haben sich zum Orientierungstag des Viernheimer Hospizvereins im Veranstaltungsraum der Kirche St. Hildegard in Viernheim eingefunden. Egal ob mit oder ohne Erfahrung um die Begleitung sterbender Menschen, stellten sie sich den Fragen, was das Sterben so schwer macht, welche Bedürfnisse Betroffene haben und wie sich diese erfüllen lassen.

In der Einstiegsrunde des Seminartages sollten die Teilnehmer eine Karte mit Gedanken und Sprüchen zum Thema Sterben, Tod und Trauer auswählen und von ihrer eigenen Motivation berichten, in der Hospizbegleitung mitzuarbeiten. Die ehrenamtlichen Hospizhelfer leisten wichtige zwischenmenschliche Hilfe für Schwerkranke, Sterbende und deren Angehörige. Sie werden dabei von den verantwortlichen Koordinatorinnen in ihre Tätigkeit eingeführt und begleitet. Die beiden leitenden Palliativfachkräfte Dorothee Gassenferth und Sabine Engelmann informierten die Teilnehmer über die Schwerpunktarbeit in der ambulanten Begleitung, über Pflege, Schmerztherapie und Trauerarbeit. Die Pausen ermöglichten allen Teilnehmern ein persönliches Kennenlernen und Erfahrungsaustausch. Auch ein Büchertisch bot Inspiration und Information.

Der Schritt in die Sterbebegleitung ist kein leichter, doch der Beistand in der Zeit des Abschiednehmend kann eine sehr erfüllende Aufgabe sein und geht alle etwas an. Mit dem Besuch des Orientierungstages sind die Teilnehmer dem Hospizgedanken nähergekommen, ohne gleich eine Verpflichtung einzugehen. Jedoch ist der Besuch des Orientierungstages Voraussetzung für eine aktive Mitarbeit in der ambulanten Sterbebegleitung im Hospizverein Viernheim. Die folgende Ausbildung orientiert sich an den „Richtlinien des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes für die Schulung von ehrenamtlichen Hospizbegleitern“. Für Interessierte wird im Herbst ein zweiter Orientierungstag angeboten.

Weitere Informationen zur Arbeit des Hospizvereins erhalten Interessierte über die Internetseite www.hospizverein-vhm.de. red

