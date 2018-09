Eine Medaille ist das Ziel

Viernheim.Am heutigen Freitag finden das das offizielle Wiegen und die Vorrundenkämpfe der Weltmeisterschaften der Junioren im freien Stil in Trnava (Slowakei) statt. Hierfür reiste der Neuzugang des SRC, Horst Lehr, der bei Einzelmeisterschaften aber weiterhin für seinen pfälzischen Heimatverein, den VfK Schifferstadt, an den Start geht, in die Slowakei. Die Finals werden am Samstag ausgekämpft.

Horst Lehr, mehrfacher Deutscher Jugend- und Juniorenmeister, amtierender Deutscher Meister bei den Männern und Dritter bei den Europameisterschaften der Junioren 2017 reist aber keinesfalls mit dem Motto „dabei sein ist alles“ an. Der junge Pfälzer, der bisher beide Kämpfe für den SRC in der Regionalliga Baden-Württemberg vorzeitig gewinnen konnte, möchte eine Medaille gewinnen.

Mit diesem Ziel steht er allerdings nicht allein da, sondern 25 weitere Kontrahenten in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogrammwollen dasselbe: Edelmetall bei einer WM. Und da sind einige Hochkaräter mit von der Partie: Daton Fix/USA (Weltmeister 2017), Arsen Harutunyan Armenien (Europameister 2018), Andrii Dzhelep/Ukraine (Vizeeuropameister 2018), Gulomjon Abdullaev/Usbekistan (Asienmeister 2018) und viele weitere starke Sportler aus Ringernationen wie Georgien, dem Iran, Russland und der Türkei. Dass Horst das Zeug dazu hat, international mitzuhalten und Medaillen gewinnen kann, hat er schon unter Beweis gestellt.

Der SRC wünscht Horst eine gute Auslosung, das notwendige Quäntchen Glück und viel Erfolg. Die Kämpfe werden übrigens im Livestream auf der Seite des Weltverbandes unter https://unitedworldwrestling.org/ (unter Junior World C’Ships) übertragen. Sie beginnen am Freitag ab 10.30 Uhr.

Da Horst aufgrund der Junioren-WM beim Heimkampf gegen den AV Sulgen nicht anwesend sein kann, hat der SRC einen Nachholkampf beantragt und genehmigt bekommen. Das heißt, sollte durch den Kampf von Horst eine Ergebnisveränderung (Sieg oder Niederlage) möglich sein, wird dieser Kampf binnen drei Wochen nachgeholt. Die Entscheidung, ob der Kampf nachgeholt werden muss, wird am Samstag nach dem Mannschaftskampf getroffen. red

