Eine Nummer für jeden Gast

Viernheim.Es darf nicht getanzt und auch nicht gesungen werden, und im Gastraum dürfen sich maximal 36 Personen gleichzeitig aufhalten. Für die Besucher der Selbstverwalteten Begegnungsstätte 55+ (SBS), so der neue Name der beliebten Einrichtung in der Innenstadt, ist das kein Problem. „Wir sind froh, dass wir endlich wieder hierher kommen können“, lautete die einhellige Meinung der Gäste, als sich nun

...