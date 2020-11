Viernheim.Was er denn erzählen solle, fragt Michele Manniello. Unser Thema ist, wie die Gastronomie den zweiten Lockdown in diesem Jahr erlebt beziehungsweise überlebt. „Es ist eine Quälerei, finanziell und emotional.“ Michele ist der Wirt des Salerno (in diesem Lokal nennt sich kaum einer beim Nachnamen). Der Italiener ist eine Institution in Viernheim. Es gibt ihn seit 1975, hier haben Generationen

...