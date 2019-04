„Eine sichere Stadt“

viernheim.Mit verschiedenen Aspekten rund um das Thema Sicherheit beschäftigt sich zurzeit die Junge Union Viernheim. So referierte der Landtagsabgeordnete Ismail Tipi kürzlich bei der JU über das Thema „Integration und Sicherheit“. Bei einer weiteren Veranstaltung der Reihe schilderten nun die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz und Kriminalhauptkommissar Peter Hoffmann ihre Ansichten zu der Frage „Wie sicher ist Viernheim?“

Im Bürgerhaus-Restaurant Galicia präsentierten die Experten Zahlen aus der Kriminalstatistik und des Jugendamts. Demnach sind die Straftaten in der Brundlandstadt stark rückläufig, während die Aufklärungsquote (über 60 Prozent) im gleichen Zeitraum gestiegen sei. „Dadurch hat Viernheim, das lange Zeit die rote Laterne getragen hat, den letzten Platz im Kreis Bergstraße verlassen und steht jetzt im Mittelfeld“, berichtete Peter Hofmann, Jugendkoordinator der Polizeidirektion Bergstraße, von einem positiven Trend.

Die Zahl der Diebstähle habe sich nicht merklich verändert, was nach Meinung des Polizeibeamten an den Ladendiebstählen im Rhein-Neckar-Zentrum und an der Verkehrsanbindung der Stadt an die Autobahnen und Ausfallstraßen liegt. Für die Einbrüche seien hauptsächlich Banden aus dem Ausland verantwortlich, wobei auch diese Zahlen rückläufig seien, erklärte Hoffmann. „Laut Umfragen fühlen sich Frauen zu Hause sicherer als Männer. Dafür gibt es in vielen Städten Bereiche, wo sie sich nicht alleine hin trauen“, sagte Diana Stolz. Die Erste Kreisbeigeordnete forderte die Kommunen dazu auf, gerade an dunklen Orten für mehr Licht zu sorgen.

Prävention in Kindergärten

Laut Hoffmann zahlt sich die seit Jahren betriebene Prävention aus, die schon in Kindergärten und Schulen beginnt. Dass die Stadtteilbüros der Jugendförderung direkt an den Schulen angesiedelt sind, sei hessenweit schon außergewöhnlich. „Es gibt zahlreiche Projekte, die negativen Entwicklungen rechtzeitig entgegensteuern. Auch Aktionen wie der aufmerksame Nachbar oder Aufklärung zum besseren Einbruchsschutz tragen zu einer Erhöhung der Sicherheit bei.“ Für den Polizisten steht fest: „Viernheim ist eine sichere Stadt.“ Zuletzt seien 1521 Straftaten registriert worden, vor einigen Jahren seien es noch über 2100 gewesen. Hier habe auch das Konzept mit einer ständigen Streife im Stadtgebiet gegriffen.

Lob gab es von dem Experten auch für die neue Polizeiunterkunft in den Räumen der ehemaligen Post. „Dort ist alles auf dem neuesten Stand, und es gibt sogar ein eigenes Büro für die Streifenbeamten“, berichtete Peter Hoffmann. Keine Notwendigkeit sieht er für die Installation von Überwachungskameras im öffentlichen Bereich wie in der Innenstadt oder am OEG-Bahnhof. „Dazu gibt es keine Schwerpunkte, die für solche Maßnahmen notwendig wären.“

Viel Kopfzerbrechen bereitet Peter Hoffmann insbesondere das Thema Fahrräder. Neben den zahlreichen Diebstählen denkt er dabei an Senioren mit schnellen E-Bikes, die für zahlreiche Unfälle verantwortlich seien. „Auch dass Schüler mit mangelhafter Beleuchtung in der dunklen Jahreszeit unterwegs sind, ist eine Unsitte, die böse Folgen haben kann.“

