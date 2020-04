Eine Tür mit bewegter Geschichte

Viernheim.Die Zukunft des sanierungsbedürftigen Rathauses hat die politischen Gremien in den vergangenen Monaten häufig beschäftigt (wir berichteten). Auch ein Abriss des in den 1960er Jahren errichteten Gebäudes wurde schon vorgeschlagen, scheint aber vorerst abgewendet. Von diesem Schicksal nicht verschont geblieben sind jedoch mehrere Vorgänger des bestehenden Baus.

Während man das heute sogenannte „Alte Rathaus“ von 1889 nur noch auf historischen Fotos und Postkarten betrachten kann, hat sich von einem noch älteren Gebäude, das wohl dem gleichen Zweck diente, zumindest eine Tür erhalten. Sie führt jetzt zu einem Regal im Arbeitszimmer von Heinz Klee. Wie es dazu kam, erzählt der 73-jährige frühere Geschichtslehrer und passionierte Heimatforscher im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“.

„Das Gebäude von 1889 hatte mindestens zwei Vorgänger“, erklärt Klee. So gab es schon im 17. Jahrhundert ein Fachwerk-Rathaus, über das heute nur noch wenige Informationen vorliegen. Ersetzt wurde es um 1809 durch einen Neubau, der wiederum Ende des 19. Jahrhunderts abgerissen wurde. Vermutlich stammt die Tür aus ebendiesem Gebäude.

„Als das Rathaus des frühen 19. Jahrhunderts abgerissen wurde, hat sich die in der Nähe wohnende Schusterfamilie Reinhard Baumaterial davon gesichert“, berichtet Klee. Darunter waren auch mehrere Türen, die im Haus der Reinhards in der Schulstraße Verwendung fanden. Dort verblieben sie knapp hundert Jahre, bis das Gebäude um 1980 herum ebenfalls abgerissen wurde. Kurz bevor es dazu kam, ging Klee aber noch einmal durch das Haus und sicherte sich zwei der dort eingebauten Türen. Diese stellte er anschließend für einige Jahre in der Scheune seines Onkels Walter Rall unter, der damals das gegenüberliegende Café Rall betrieb.

Freiburger Restaurator

1993 ließ Klee dann eine der beiden Türen bei einem Spezialrestaurator in Freiburg aufarbeiten und in seinem Haus einbauen. Die andere vor dem Abriss gerettete Tür übergab er der Stadt. Diese bewahrte das Bauteil zunächst in ihrem Museum auf. Irgendwann muss es dort aber jemand entsorgt haben, „wahrscheinlich beim Entrümpeln“, vermutet Klee. „Man hat die Bedeutung der Tür damals wohl leider nicht erkannt.“

Denn als er die Türen aus dem Haus der Familie Reinhard mitnahm, waren sie in einem schlechten Zustand und von mehreren Schichten Farbe bedeckt. Auch die Tür, die sich in Klees Arbeitszimmer befindet und heute wieder holzsichtig ist, weist unter anderem Nagellöcher auf. Außerdem ist zu erkennen, dass das Schusterhaus der Reinhards niedrigere Geschosshöhen hatte als das Gebäude, aus dem die Tür ursprünglich stammte. Am oberen Ende der Tür wurde nämlich ein Stück abgesägt. Anschließend setzte man die Teile neu zusammen.

Zu sehen ist das an den barocken Ornamenten, die an bestimmten Stellen einfach am Rand eines Brettes aufhören. Die Ornamente deuten aber noch auf etwas anderes hin. Ihrem Stil nach zu urteilen könnte die Tür nämlich sogar noch älter sein als das Rathaus des frühen 19. Jahrhunderts. Möglicherweise wurde sie also schon bei dessen Bau aus einem älteren Gebäude übernommen und wiederverwendet.

Unabhängig von ihrem genauen Alter befindet sich die Tür bei Klee in guter Gesellschaft. Denn er hat bereits beim Bau seines Hauses im Jahr 1977 Elemente von alten Viernheimer Gebäuden übernommen. So besteht etwa der Kamin unter anderem aus Konsolen und Gewänden des kurz davor abgerissenen Ratskellers. Gebaut hat den Kamin der Viernheimer Künstler Walther Herrmann. „Er hat die Steine damals aus dem Schuttloch geholt“, berichtet Klee.

