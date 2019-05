Viernheim.. Louis dreht jubelnd ab, ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Gerade hat er den Ausgleich für seine Mannschaft, die „Incredibles“ geschossen. Beim Inklusiven Bezirkssportfest gibt es nämlich ein besonderes Einlagespiel. Zwei Inklusionsfußballmannschaften stehen sich auf dem Multifunktionsfeld gegenüber.

Die „Löwen“ des FC Astoria Walldorf spielen gegen die „Incredibles“ des JFV Unterflockenbach/Trösel. In beiden Teams sind Spieler mit und ohne Handicap gemeinsam am Ball. Jungs, Mädchen und Männer, mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen, haben sich dem Fußball verschrieben und haben einfach nur Spaß am Kicken.

Die „Incredibles“ nehmen als Mannschaft an einem Rundenbetrieb teil, der hessische Verband hat eine Liga für Inklusionsmannschaften. Markus Gaber trainiert die „Löwen“, die auf eine Elterninitiative hin von „Anpfiff ins Leben“ gegründet wurden. „Wir wollen versuchen, zeitnah auch einen Spielbetrieb in unserer Region zu organisieren“, berichtet der Coach.

Für die Zuschauer ist die Partie hochinteressant, und vor allem ein toller Abschluss des Tages. Und obwohl die Begegnung 8:8 ausgeht, sind die Fußballer alle Sieger – denn sie bekommen, wie alle Teilnehmer, eine Goldmedaille als Erinnerung an ein rundum gelungenes Inklusives Bezirkssportfest in Viernheim. su

