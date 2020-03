Einfache Korbleger misslingen

Viernheim.Freud und Leid lagen am Wochenende dicht beieinander für die BG Viernheim-Weinheim. Erst kürte sich die Ü35 zum dritten Mal hintereinander zum südwestdeutschen Meister und qualifizierte sich für die deutsche Meisterschaft dieser Altersgruppe. Aber danach verloren die Herren ihr wichtiges Heimspiel gegen den SSC Karlsruhe knapp mit 55:58, und die Rhein-Neckar Metropolitans mussten eine bittere 61:76-Niederlage einstecken.

„Ich bin bedient.“ Mehr konnte und wollte Trainer Robin Zimmermann unmittelbar nach dem Schlusspfiff der Partie gegen den SSC Karlsruhe nicht sagen. Dabei fanden seine Sharks bestens in das wichtige Heimspiel in der Walsporthalle, mit 11:2 erwischten sie einen perfekten Start. Nach den ersten zehn Minuten lag die BG mit 24:12 in Führung. Doch bereits im zweiten Viertel riss der Faden bei den Hausherren, und alle Viertel gingen verloren. Besonders bitter war das letzte Viertel, in dem man nur vier Punkte erzielen konnte.

Mit Defensivleistung zufrieden

Es haperte vor allem im Offensivspiel der Sharks: Sie kamen kaum zu zwingenden Aktionen unter dem Korb, zudem trafen sie die offenen Würfe nicht und vergaben einfache Korbleger. „Das waren die wenigsten Punkte, die wir in dieser Saison gemacht haben. Wenn man dann noch so viele Ballverluste produziert, kann man kein Spiel gewinnen“, resümierte Zimmermann. Mit der Defensivleistung seines Teams sei er eigentlich ganz zufrieden, auch wenn die Karlsruher zu viele Offensivrebounds geholt hätten.

Glück im Unglück für die Sharks, dass auch die direkte Konkurrenz aus Leimen und Mannheim verlor und sich die BG weiter auf Tabellenplatz zwei befindet. Allerdings ist das Feld in der Liga so eng beisammen, dass selbst der Tabellenneunte nur zwei Niederlagen mehr aufweist als der Tabellenführer aus Leimen.

BG Viernheim-Weinheim: Kreutzer (15 Punkte), Baragiola (10), Martin (9), Geister (8), Lohrke (7), Ceneli (4), Freudenberg (2), Dörr, Guberaj, Spencer.

Für die Rhein-Neckar Metropolitans heißt es nach der Niederlage beim PSK Karlsruhe: „Alles oder nichts.“ Im Rückspiel muss ein Sieg her, um das entscheidende dritte Spiel in Karlsruhe zu erzwingen. Eine Niederlage würde dagegen den Abstieg aus der Jugendbasketballbundesliga bedeuten. Die Metropolitans müssten dann einen erneuten Anlauf über die Qualifikation nehmen, um auch in der nächsten Saison wieder in der höchsten deutschen U16-Spielklasse antreten zu können.

Allen Grund zum Feiern hatte dagegen die Ü35, die sich dank zweier Siege die südwestdeutsche Meisterschaft sicherte. Im ersten Spiel gelang gegen Gastgeber BC Wiesbaden ein 59:41-Sieg. Das entscheidende Spiel gegen die SG Völklingen/Bous gewannen die Senioren mit 55:44. Der dritte südwestdeutsche Ü35-Titel war damit unter Dach und Fach, die deutsche Meisterschaft findet im Mai voraussichtlich in Berlin beim DBV Charlottenburg statt. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.03.2020