Einführung in den orientalischen Tanz

Viernheim.In einem neuen Kurs an der Volkshochschule werden Basisfiguren und Schrittkombinationen des Orientalischen Tanzes trainiert. In jeder Stunde wird ein anderes Thema behandelt, zum Beispiel Shimmies, Drehungen, Achtervariationen und Schleiertechnik. Je nach Vorkenntnissen werden unterschiedliche Schwierigkeitsgrade geübt, so dass sowohl Anfängerinnen als auch fortgeschrittene Tänzerinnen davon profitieren. Der Kurs startet am Donnerstag, 21. März, im „Alten Kino“, Ludwigstraße 23. Er findet an zehn Terminen jeweils von 19 bis 20 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 60 Euro, die Leitung hat Ilona Becker. Anmeldungen nimmt die vhs in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4), online unter vhs.viernheim.de oder unter Telefon 06204/98 84 02 entgegen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.03.2019