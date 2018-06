Anzeige

Viernheim.. Die Vorbereitungen für das Siedlerfest vom 22. bis 24. Juni laufen auf Hochtouren. Am Samstag stellten 18 Helfer auf dem Siedlerplatz das große Festzelt auf. Das geht mittlerweile deutlich schneller als früher, da der Verein von der alten Holzkonstruktion auf Aluminiumelemente umgestiegen ist. „Natürlich haben wir auch ein eingespieltes Team“, betonte Werner Rink, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft.

Zum Auftakt spielt am Freitag die Band Celebration. Das Programm am Samstag orientiert sich etwas an der Fußball-Weltmeisterschaft. So wird das Spiel Deutschland gegen Schweden auf einer Großleinwand gezeigt. Los geht es um 17 Uhr, die Gruppe Cabrio steht ab 18.30 Uhr auf der Bühne und sorgt auch nach der Fußballpause noch einmal für Stimmung. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Gottesdienst und dem anschließenden Frühschoppen. Zahlreiche Gäste werden auch zu Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen erwartet.

Das gemütliche Beisammensein von Freunden und Bekannten steht beim Siedlerfest traditionell im Mittelpunkt. Darüber hinaus gibt es einen kleinen Vergnügungspark mit Schiffschaukel, Kinderkarussell, Schießbude und Zuckerparadies. JR