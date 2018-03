Anzeige

„Im Laufe seiner Dienstzeit hat Herr Schmitt die städtische Musikschule fest im Gemeinwesen verankert“, schreibt die Verwaltung. Zusammen mit den Lehrkräften habe er dazu beigetragen, dass die Schule sich „als moderne, leistungsstarke Bildungs- und Kultureinrichtung in der Stadt etablierte“. Sie habe zudem regional und auch über die hessischen Landesgrenzen hinaus einen guten Ruf erlangt. Weiter erklärt die Stadt, aufgrund von Claus Schmitts Initiative sei die Musikschule „Vorreiterin bei pädagogischen Innovationen“ gewesen. „Basis dafür waren die von der Stadtverordnetenversammlung entsprechend bereitgestellten Finanzmittel. Für diese Leistung bedankt sich der Magistrat bei Herrn Schmitt.“

Nicht erwähnt wird in der Mitteilung, dass der Bürgermeister Schmitt in der Vergangenheit wiederholt vorgeworfen hatte, sich Reformen in der Musikschule verweigert zu haben. Erst unter der neuen Leitung sei es möglich gewesen, das neue Konzept umzusetzen. Bei einer Stadtverordnetensitzung im November 2016 beschrieb Baaß die veränderte Situation in der Einrichtung: „weniger Ausgaben“, eine „sehr gute Qualität“ und ein „deutlich verbessertes Arbeitsklima“.

Juristische Niederlage der Stadt

In der Hauptsache des Rechtsstreits zwischen Schmitt und der Stadt war bereits im April 2016 die Entscheidung gefallen. Das Bundesarbeitsgericht hatte damals die fristlosen Kündigungen, die die Stadt Viernheim ihrem Mitarbeiter 2013 ausgesprochen hatte, für unwirksam erklärt. Zuletzt standen finanzielle Forderungen von Claus Schmitt im Mittelpunkt der Auseinandersetzung. Außerdem ging es um eine etwaige Weiterbeschäftigung. Ende Januar vergangenen Jahres sagte Rechtsanwalt Hipp dem „Südhessen Morgen“, beide Seiten hätten übereinstimmend beantragt, das Verfahren ruhend zu stellen, um Verhandlungen über einen möglichen Vergleich zu führen. Der kurz zuvor angesetzte Kammertermin vor dem Arbeitsgericht Darmstadt sei daher abgesagt worden. Die Stadtverwaltung bestätigte die Terminabsage, wollte das weitere Prozedere damals aber nicht kommentieren.

Im ersten Halbjahr 2017 hatte sich ein Akteneinsichtsausschuss des Stadtparlaments mit dem Fall befasst. Unter anderem ging es dem 13-köpfigen Gremium darum, etwaige Verfahrensfehler in der Verwaltung aufzudecken und Erkenntnisse über die finanziellen Folgen für die Kommune zu gewinnen. Den angekündigten Bericht hat der Ausschuss bislang nicht vorgelegt.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.02.2018

