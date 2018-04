Einkehr zur Fastenzeit

Viernheim.Zu Beginn der Fastenzeit lädt die Pfarrei Johannes XXIII. zu einem Einkehrtag am Samstag, 17. Februar, von 11 bis 18 Uhr in das Pfarr- und Jugendheim an der Marienkirche ein. Dabei sollen die Psalmen der Bibel näher in den Blick genommen werden, heißt es in einer Mitteilung der Pfarrei.

Psalmen sind die Lebens-und Glaubenslieder der Bibel. Das ganze Leben kommt in den Psalmen ins Gebet:

...

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.02.2018