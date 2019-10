Einladung in die Moschee

Viernheim.Die Islamische Gemeinschaft Millî Görüs lädt am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, 3. Oktober, Interessierte in die Moschee in der Friedrich-Ebert-Straße 18 ein. Unter dem Motto „Menschen machen Heimat/en“ stehen die Türen von 13 bis 16 Uhr offen. Die bundesweite Aktion organisieren die muslimischen Religionsgemeinschaften in Deutschland seit über 20 Jahren. „Der Tag der offenen Moschee ist eine gute Möglichkeit, um die Muslime der Gemeinschaft sowie die Moschee in ungezwungener Atmosphäre näher kennenzulernen“, macht Bürgermeister Matthias Baaß deutlich, dass „Menschen mehr als eine Heimat haben“. cao

