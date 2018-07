Einmal hin – alles weg

Anzeige

Viernheim.Seit dieser Woche rollen sie durch Viernheim. Die neuen Müllfahrzeuge des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB). Auch der Wertstoffhof öffnete mit neuem Betreiber ZAKB seine Pforten. Grundlegende Änderung nach der Ära Hofmann: Alle Dienstleistungen rund um die Entsorgung der Wertstoffe sind nun an einem Ort gebündelt. „Von Elektroschrott über Grünschnitt bis Bauschutt – hier kann jetzt alles an einem Platz abgegeben werden“, erklärt Sascha Bocksnick, ZAKB-Abteilungsleiter Technik und Energie.

Baumaßnahmen geplant

Öffnungszeiten und Adresse Der Wertstoffhof befindet sich in ... Öffnungszeiten und Adresse Der Wertstoffhof befindet sich in der Straße "Am Lampertheimer Weg" in der Nähe der Schrebergär ten in Viernheim. Die neuen Öffnungszeiten sind: Montag, Mittwoch und Freitag: 8.30 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr

Der Wertstoffhof in Viernheim wird zudem noch umgebaut. Die baulichen Veränderungen sollen im Laufe des Jahres erledigt werden. Eine momentan vorhandene Rampe wird noch abgetragen, damit das Gelände an der Stelle eben ist. Außerdem werden in Zukunft die Container nebeneinander aufgestellt, so dass das Abgeben noch einfacher von der Hand geht. „Mit diesen Maßnahmen verbessern wir die Platzsituation und garantieren einen reibungslosen Durchgangsverkehr“, so Bocksnick. „Die ersten Tage unter unserer Leitung sind gut und ohne Probleme angelaufen“, sagt er. „Schon am Samstag kamen einige Interessierte, um ihre Sachen abzugeben und sich das Gelände anzusehen.“

Eine weitere Änderung betrifft die Abgabezeiten. Die Öffnungszeiten sind erweitert worden. „Ob Rentner oder Berufstätige – mit unseren neuen verlängerten Öffnungszeiten können alle den Wertstoffhof flexibel besuchen“, beschreibt Bocksnick. Angenommen werden am Hof Elektro-Kleingeräte, Starter- und Gerätebatterien sowie Energiesparlampen. In haushaltsüblichen Mengen ist die Annahme kostenlos.