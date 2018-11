Einrichtung der Küche großzügig unterstützt

Viernheim.Mitte August war eine kleine Delegation des Viernheimer Lions-Clubs schon einmal auf der Baustelle des Hospiz´ Schwester Paterna zu Besuch, um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen und eine Spende in Höhe von 20 000 Euro zu übergeben. Dafür sollte eine moderne Küche angeschafft werden. Die ist mittlerweile montiert, was zahlreiche Mitglieder der Lions nun bei einer weiteren Begehung feststellen konnten.

Der Baufortschritt hinkt allerdings etwas hinterher, „statt Oktober wird es wohl November, der Termin für die Einweihung am 14. Dezember mit einem ökumenischen Gottesdienst steht allerdings fest“, verriet Pfarrer Angelo Stipinovich, Vorsitzender der St. Josef-Stiftung.

Der Priester gab auch einen kurzen Rückblick über die Entstehung des Projekts, als man erstmals 2010 über ein stationäres Hospiz nachgedacht hatte. Danach wurden bestehende Einrichtungen in Augenschein genommen. Mit den dabei gewonnenen Erfahrungen wurden dann die Planungen begonnen, „wobei die Kommunalpolitik zunächst eher ein Bremsklotz war“ so Stipinovich.

Am Ende wird das Hospiz sechs Millionen Euro kosten, inklusive des Grundstücks, und damit eine Million mehr als vorgesehen. „Wir haben bei der Planung Qualität auf die Pflege unserer Gäste Wert gelegt, aber auch auf die Ästhetik der Architektur und Möblierung geachtet. So soll eine heimische Atmosphäre entstehen“ sieht Stipinovich beste Voraussetzungen Menschen ein würdiges Sterben im Kreis der Angehörigen zu ermöglichen.

Das Hospiz wird auch nach der Fertigstellung auf Spenden angewiesen sein. Der Pflegesatz beträgt derzeit 450 Euro, von denen der Träger des Hospizes fünf Prozent tragen muss. Das sind für die zehn Zimmer bei einer Auslastung von 80 Prozent im Jahr zwischen 150 000 bis 200 000 Euro. Geplant sind 14,2 Pflegestellen, insgesamt werden über 20 Leute beschäftigt.

Lange Wartezeiten

Der Rundgang führte durch das Kellergeschoss, wo die moderne Technik bestaunt wurde und Sozialräume für das Personal und das Archiv entstehen. Ebenerdig sind die Gästezimmer und die integrierte Erlöser-Kapelle als Herzstück. Im Außenbereich wird ein Garten mit Brunnen und kleinem Teich angelegt, der zum Verweilen einlädt. Im ersten Stock erhält der Hospizverein Räume für seine Tätigkeiten.

Das Hospiz kann von jedem in Anspruch genommen werden. Allerdings gibt es in anderen Einrichtungen der Umgebung schon Wartelisten. Das wird wohl auch in Viernheim der Fall sein. Zahlen aus der Vergangenheit belegen, dass die Aufenthaltsdauer zwischen drei Tagen und 18 Monaten liegen kann.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.11.2018