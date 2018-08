Anzeige

Viernheim.Im Rahmen der Aktion „Mama ist die Beste“ will Karstadt auch in Viernheim alle Mütter ehren. SPD-Landtagkandidat Marius Schmidt und Landrat Christian Engelhardt helfen heute Nachmittag gemeinsam mit Vertretern des Familienbildungswerks an der Kasse der Karstadt-Filiale im Rhein-Neckar-Zentrum mit.

Zehn Prozent des Umsatzes, den Karstadt zwischen 17 und 19 Uhr macht, soll anschließend an die Mütter Viernheims verteilt werden. Dies funktioniere, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung, indem die Spenden an Partnerorganisationen vor Ort weitergeleitet würden. Bisher seien durch die Aktion „Mama ist die Beste“ bundesweit mehr als 2,2 Millionen Euro zusammengekommen und gespendet worden. Gestartet wurde die Aktion 2016, als Karstadt sein 135-jähriges Bestehen feierte. red