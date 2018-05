Anzeige

Viernheim.Fünf Tage lang haben sich zwei ehrenamtliche Viernheimer Malteser in Münster um das Wohl der Teilnehmer des 101. Deutschen Katholikentages gekümmert. Täglich besuchten mehr als 30 000 Gäste das große katholische Glaubensfest. „Es war ein schönes Erlebnis“, sagt Malteser Alexander Weber.

Die Stadt des westfälischen Friedens bot dem 101. Deutschen Katholikentag eine beeindruckende Kulisse. Und für die Malteser war es ein Einsatz an der Stätte ihrer Gründung. 1953, vor 65 Jahren, begann der Malteser Hilfsdienst in Deutschland seine Arbeit in Münster.

Kuriere auf Motorrädern

Am vergangenen Mittwoch brachen die beiden Viernheimer Malteser zu ihrem Einsatzort auf. Die beiden Helfer waren beim Katholikentag mit den zwei neuen Einsatz-Motorrädern des Viernheimer Vereins der Malteser unterwegs und pendelten als Kuriere für Medikamente und andere kleine Transporte zwischen den Sanitätsstationen des Malteser-Hilfsdienstes.