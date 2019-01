Einsatz für Barrierefreiheit

Viernheim.Mit Beginn des neuen Jahres hat Alicia Hanf das Amt der stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden von Dieter Rihm übernommen. Dieser bleibt für die Pressearbeit der Fraktion verantwortlich. Dieter Rihm: „Ich fand es an der Zeit, dass jemand Jüngeres diese Position neben dem Fraktionsvorsitzenden Daniel Schäfer einnimmt und freue mich sehr über Alicias Bereitschaft zur Amtsübernahme.“

Hanf ist 21 Jahre alt, studiert in Heidelberg Sonderpädagogik und wurde bei der Kommunalwahl 2016 in die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Sie ist Mitglied im Sozial- und Kulturausschuss und arbeitet aktiv im „Beteiligungsforum Handicap“ mit. „Mir gefällt es, dass die Mitglieder unserer Fraktion bereit sind, mir diese Chance der Mitwirkung an der Fraktionsspitze zu geben. Ich bin ein wenig gespannt, was da so auf mich zukommt.“

Alicia Hanf hatte ab Mai 2018 die Gründung des Beteiligungsforums Handicap sehr begrüßt und sich in einem Antrag für die Stadtverordneten-Versammlung für diverse Verbesserungen im Hinblick auf Barrierefreiheit im Stadtgeschehen eingesetzt. Hanf: „Wir wollten den Anregungen aus dem Gründungsworkshop damit Rechnung tragen; es war schön zu erleben, dass der noch weiter ergänzte Antrag einstimmig angenommen wurde.“

Die Verwaltung wurde beauftragt, die Barrierefreiheit der Viernheimer Feste zu überprüfen. Konkret ging es dabei um die Kosten einer barrierefreien mobilen Toilette sowie die Einrichtung von rollstuhl-tauglichen Übergängen bei Versorgungsleitungen. Ebenso sollte überprüft werden, inwiefern die städtischen Gebäude den Kriterien der Barrierefreiheit entsprechen und wie hoch Kosten und Aufwand sind, um einen Stadtplan zu erarbeiten, dessen Hauptaugenmerk auf Barrierefreiheit liegt. Das Prüfergebnis will die Verwaltung in der Sitzung des Sozialausschusses am Donnerstag, 24. Januar, 18.30 Uhr, vorlegen. red

