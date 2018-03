Anzeige

Viernheim.„Geboren, um zu sterben“ prangerten Tierfreunde und Tierrechtsaktivisten am Samstag das Leiden in Schlachthöfen an. Die Aktion am Zufahrtsweg zu einem Schlachtbetrieb in den Viernheimer Wiesen ist Teil der bundesweiten Kampagne „Ein Licht der Hoffnung“ mit mehreren Mahnwachen.

„Der offizielle Termin ist zwar erst Anfang April. Weil aber bald Ostern ist und es hier eine Lammschlächterei gibt, haben wir die Mahnwache etwas vorgezogen“, berichteten Karoline Neubauer und Susann Lammer aus dem Organisationsteam. Sie freuten sich über 50 friedliche Mitstreiter. Mit der Mahnaktion soll auf das Leid der Tiere, die für die Fleischindustrie sterben müssen, aufmerksam gemacht werden. Vorbereitet wurde die Maßnahme von Mitgliedern des Stammtischs „Viernheim vegan“, einer stetig wachsenden Gruppe von Menschen, denen, wie es in einer Stellungnahme heißt, „das alltägliche Leid unserer Nutztiere nicht gleichgültig ist“.

Getragen und vorbereitet werden die Mahnwachen von einer bunten Truppe verschiedener Tierrechtsgruppen wie „Ein Licht der Hoffnung“, „Viernheim vegan“, PETA2 Streetteam Heidelberg, Ariwa Koblenz, Tierschutzverein Weinheim und Helfer für Tierseelen in Not. JR