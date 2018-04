Einseitige Angelegenheit

Anzeige

Viernheim.. Bei besten äußeren Bedingungen sahen die gut 200 Zuschauer im Waldstadion ein einseitiges Lokalderby. Gastgeber TSV Amicitia feierte einen deutlichen und verdienten 4:0 (2:0)-Heimsieg, der sogar noch höher hätte ausfallen können. Einige Gästespieler erwiesen sich allerdings als schlechte Verlierer und handelten sich in der Schlussphase Rote Karten ein. Souleyman Bojang sah nach einer überflüssigen Aktion kurz vor dem Abpfiff Gelb-Rot. Pamo Dou Samba applaudierte nach dem Spielende provokativ in Richtung Schiedsrichter Michael Hochlehnert und erhielt dafür glatt Rot. Beide werden ihrem Team im nächsten Spiel fehlen.

Zuvor war die Partie dagegen fair verlaufen. Die Hausherren erwischten einen perfekten Start, als der überragende Timothy Wellenreuther in der achten Minute die Führung erzielte. Die Gäste konnten keine Akzente setzen, mussten in der 19. Minute sogar den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Jason Linhoff war mit einem fulminanten Freistoß in die Torwartecke erfolgreich. Danach ließ der TSV Amicitia mehrere Torchancen ungenutzt, während die SG Viernheim überhaupt keine Gefahr ausstrahlte.

Das Bild änderte sich auch nach Wiederanpfiff nicht, die Dominanz der Blau-Grünen hielt an. Nach einer guten Stunde dann fiel die Vorentscheidung, als Laurenz Baaß frei vor Gästekeeper Dennis Steiner auftauchte und das 3:0 erzielte. Kurz zuvor hatten die Orangenen Pech bei einem Pfostenschuss. Den Schlusspunkt setzte Jason Linhoff, der mit einem sicher verwandelten, aber strittigen Foulelfmeter den Endstand markierte. Tilo Schander war im Strafraum zu Fall gekommen.