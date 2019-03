Einstehen gegen Rassismus

Rassismus ist leider noch immer überall präsent. Im Alltag nehmen wir das vielleicht nicht immer wahr. Umso wichtiger ist es, mit Aktionen wie den Wochen gegen Rassismus darauf aufmerksam zu machen. Das Erstarken politischer Kräfte weit rechts der Mitte zeigt uns, das wir nicht verlernen dürfen, gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus aufzustehen. Dass wir nicht still verharren dürfen, wenn in unserer Gegenwart Juden diffamiert oder Dunkelhäutige herabgesetzt werden oder wenn wir in eigentlich ganz alltäglichen Situationen Pauschalurteile und Hetze gegen Flüchtlinge hören. Das sollte natürlich selbstverständlich sein. Doch schweigen noch zu viele Menschen. Sie sollten Mut haben, einzuschreiten.

Aktionen wie die Woche gegen Rassismus können dabei helfen, diesen Mut aufzubringen. Man kann den Veranstaltern nur dazu gratulieren, dass sie sich einbringen, ein Programm auf die Beine stellen, Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft einbeziehen. Und so zeigen: Ich toleriere Dich nicht nur, ich respektiere Dich auch.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.03.2019