Einstelliger Platz noch möglich

Viernheim.Saisonfinale bei den Handballern: Die drei Herren-Mannschaften des TSV Amicitia beenden heute und morgen die Saison 2018/19. Die Damen verzichten auf die weite Fahrt zur HG Königshofen/Sachsenflur.

Die Herren 1 treten am heutigen Samstag um 20 Uhr beim HSV Hockenheim an. Der Gastgeber steht bereits als Absteiger aus der Badenliga fest. Die Viernheimer können dagegen im Idealfall noch einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Das setzt aber einen Auswärtssieg im letzten Rundenspiel voraus, was angesichts der Personalsituation keine einfache Aufgabe werden wird. Die Verletztenliste ist in der Osterpause nicht kürzer geworden. Tobias Seel, Robin Helbig, Julius Herbert, Pal Megyeri und Philipp Oswald fallen aus, dem Trainergespann stehen lediglich drei Torhüter und acht Feldspieler zur Verfügung.

Die Vorbereitung auf das Spiel war auch mit dem verbleibenden Kader nicht optimal, da Geisler, Willner und Lazaro Garcia teilweise nicht zur Verfügung standen. Der TSV Amicitia will die letzte Begegnung dennoch gewinnen, um einen positiven Abschluss der Badenliga-Saison 2018/19 zu bekommen. Die Herren 2 beenden ihre Saison morgen um 18 Uhr bei der TSG Ketsch. Die Gastgeber sind Vorletzter der 1. Kreisliga, während die zweite Garnitur der Viernheimer als Siebter völlig sorglos aufspielen kann. Nochmal feiern können die Herren 3, die ja schon länger als Meister feststehen. Morgen tritt das Meisterteam letztmals in der 3. Kreisliga an, ist zu Gast beim SV Waldhof 2. Die Mannheimer haben als Vierter noch vage Hoffnungen auf einen Aufstieg, dazu müssten sie allerdings die Viernheimer Meistermannschaft schlagen und hoffen, dass sich die Mitkonkurrenten Friedrichsfeld und Leutershausen im direkten Duell die Punkte teilen. Anwurf ist um 14 Uhr.

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.04.2019