Einstimmung aufs Fest

Viernheim.. Zu einem vorweihnachtlichen Kurzwochenende am 17. und 18. November lädt das Familienbildungswerk Großeltern gemeinsam mit ihren Enkelkindern nach Ernsthofen ein, um sich auf Weihnachten einzustimmen. Im Angebot sind Weihnachtsgeschichten und Lieder, kleine Geschenkbasteleien und Plätzchenbacken.

Die Unterbringung im Kreisjugendheim Ernsthofen erfolgt in Familienzimmern, Mahlzeiten werden vom Haus organisiert. Das Haus liegt in einem Parkgelände mit Spielplatz. Fürs Programm und Materialien sorgt Silvia Schoeneck vom FBW zusammen mit jugendlichen Babysittern. Die Teilnehmergebühr für die Übernachtung inklusive Vollverpflegung und Bettwäsche beträgt 50 Euro für ein Großelternteil (85 Euro als Paar) mit einem Enkelkind; jedes weitere Enkelkind 15 Euro, ab dem dritten Kind frei. Für die Bastelmaterialien fallen pauschal10 Euro pro Familie an. Anmeldung unter Telefon 06204/92 96 20, FBW.Viernheim@Bistum-Mainz.de

