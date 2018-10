Einstimmung aufs Jubiläum

Viernheim.Der Ortsverband Viernheim der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung feiert bei einem Festakt am Samstag, 24. November, in der Alten TSV-Halle in der Lorscher Straße sein 50-jähriges Bestehen. Mit einer Reihe von Veranstaltungen werden Betroffene und Betreuer auf dieses Jubiläum eingestimmt. Mit einer Rundfahrt der Nostalgie-OEG, mit dem geselligen Treff einer „Weißen Nacht“ im Garten des Johannes Schrey-Hauses und vor allem mit einer Schlagerparade erhielten die Behinderten und ihre Freunde sozusagen ihre ersten Jubiläumsgeschenke.

Bei einem Gespräch mit dem Ersten Vorsitzenden Robert Miltner und der Zweiten Vorsitzenden Karin Hartmann ging es jedoch um grundsätzliche Fragen und Bedürfnisse der Viernheimer Lebenshilfe, die mit dem Johannes-Schrey-Haus unter der Trägerschaft der Hephata Diakonie ein Wohnheim für 24 behinderte Menschen besitzt und in der Viernheimer Straße eine weitere Wohngemeinschaft für Behinderte unterhält.

Ehrenamtliche Helfer gesucht

Für die insgesamt 60 behinderten Mitbürger, die von der Lebenshilfe betreut werden, bietet der Vorstand ein umfangreiches Betreuungsprogramm an, das ausschließlich von ehrenamtlich tätigen Helfern umgesetzt wird. Wenn man die beiden Vorsitzenden fragt, was sie sich für die Lebenshilfe als Jubiläumsgeschenk wünschen, äußern sie als wichtigstes Anliegen der Viernheimer Lebenshilfe „mehr Mitglieder, mehr ehrenamtliche Helfer“.

Miltner beklagt den Umstand, dass Behinderte versorgt und betreut werden, deren Eltern jedoch nicht Mitglieder der Lebenshilfe sind. Auch das Angebot, jungen Menschen als ehrenamtliche Helfer eine Erfahrung sozialer Verantwortung zu vermitteln, war bislang meistens erfolglos.

In den zurückliegenden Jahren, haben immer wieder ehrenamtliche Helfer die Entwicklung der Lebenshilfe unterstützt. Als besonderes Vorbild nannte der Vorsitzende Margret Schneider, die bereits seit 48 Jahren als Kassiererin der Lebenshilfe Viernheim dient. Sport in eigenen Gruppen, der Besuch von Fußball-, Handball- oder Eishockey-Spielen bekannter Mannschaften, ein Theaterprojekt, der Besuch von Aufführungen auf der Freilichtbühne Mannheim-Gartenstadt, gesellige Ausflugsfahrten zum Beispiel zum Flughafen Frankfurt sind Gelegenheiten, bei denen junge ehrenamtliche Betreuer Erfahrungen im Ehrenamt machen könnten.

Der Mangel an Fachkräften macht sich auch im Johannes- Schrey-Haus bemerkbar. Die Hephata Diakonie sucht für den Wohnverbund in Viernheim immer wieder hauptamtliche Mitarbeiter. Vor allem gebraucht werden pädagogische Fachkräfte, Heilerziehungspfleger und -helfer. Für diesen Bereich könnte auch ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein Engagement im Bundesfreiwilligendienst (BFD) geleistet werden.

Die Verantwortlichen der Lebenshilfe Viernheim erinnern aus Anlass des 50-jährigen Bestehens an das Leitbild der Teilhabe und Inklusion. „Auch im 21. Jahrhundert bleibt die Lebenshilfe die Interessenvertretung geistig behinderter Menschen in Gesellschaft und Politik“, heißt es dort. Mit dieser Feststellung beschreiben die Verantwortlichen in Viernheim ihre Zukunftsperspektive: Miteinander reden, Erfahrungen austauschen, einander mit Rat und Tat zur Seite stehen, sich gegenseitig Mut machen. Robert Miltner sieht in diesen Leitlinien der Lebenshilfe für die Zukunft den Auftrag, diese Menschen auf ihrem Weg zu mehr Selbstständigkeit zu begleiten, zu fördern und zu unterstützen. Jeder wisse, dass das Ehrenamt teilweise an seine Grenzen stoße. Deshalb bleibt der Jubiläumswunsch bestehen: „Wir brauchen immer wieder Menschen, die sich dieser Herausforderung stellen und ihre Sozialkompetenz aktiv und ehrenamtlich einbringen möchten.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.10.2018