Anzeige

Viernheim.Auf dem Gebiet der thermoplastischen Kunststoffverarbeitung und des Anlagenbaus ist das Viernheimer Unternehmen AVK Verfahrens- und Kunststofftechnik zu Hause. Seine Kunden befinden sich in Deutschland, aber auch in China oder Abu Dhabi. Eine Delegation der Wirtschaftsregion und der Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) besuchte nun die Firma in der Werner-Heisenberg-Straße.

Neben Landrat Christian Engelhardt nahmen WFB-Geschäftsführer Matthias Zürker und Marco Stibe, Projektmanager Unternehmerservice, an der Betriebsbesichtigung teil. Die Stadt Viernheim war durch Bürgermeister Matthias Baaß sowie den städtischen Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz vertreten.

Der Austausch fand im Rahmen der sogenannten Thementage statt, an denen einzelne Branchen anhand ausgewählter Bergsträßer Unternehmen vorgestellt werden. Diesmal ging es um die Kunststoff-, Gummi- und Chemische Industrie.