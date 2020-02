Eintauchen in ein neues Lebensumfeld

Viernheim.Das Programm „Als Familie sind wir stark“ des Vereins Lernmobil hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Mittlerweile wird die Seminarreihe auch an Schulen in Heppenheim, Lorsch, Bürstadt und Lampertheim angeboten. Sehr zur Freude der Verantwortlichen des Vereins, die nun weiteren 20 Neubürgern ihre Zertifikate für eine erfolgreiche Teilnahme übergaben.

„Das waren wieder zwei ganz tolle Gruppen, in denen sich Menschen aus Bulgarien, Polen, Syrien, Rumänien, der Türkei, Ungarn und Mexiko kennengelernt haben. Alle Teilnehmer haben bei den zehn Modulen neue und wertvolle Erfahrungen zu ihrem neuen Lebensumfeld machen können“, sagte Projektleiter Muzaffer Karagöz, der den Schülern ein außergewöhnlich großes Engagement bescheinigte. Der Vorsitzende des Viernheimer Ausländerbeirats leitete die Kurse zusammen mit Antoneta Peeva.

Am Beginn stand die Einführung in die didaktischen Grundlagen des Programms, in dem die Familie als Bildungs- und Lernort definiert ist. Außerdem ging es darum, was biografisches Lernen bedeutet, wie man die Kompetenzen der Eltern nutzen kann und was der jeweilige Teilnehmer an eigenen Migrationserfahrungen einbringen kann. Dazu kam die individuelle Beratung von Eltern bei herausfordernden Situationen.

Zu den Gratulanten zählte auch Lernmobil-Geschäftsführerin Brigitta Eckert, die die Bedeutung solcher Maßnahmen für ein funktionierendes Zusammenleben der unterschiedlichen Kulturen hervorhob. „Sie haben mit viel Mut einen neuen Weg beschritten. Die Eltern sind die wichtigsten Personen für ihre Kinder, weshalb ein geordneter Umgang in der Familie für die Entwicklung des Nachwuchses unheimlich wichtig ist“, sagte Eckert.

Der Kurs umfasst zehn Module. Beim Thema Familienleben geht es um die Erziehung in einer neuen Kultur. Weitere Module sind demokratische Bildung, Gleichberechtigung, Kinderrechte, Gesundheit und Konfliktlösung. „Am Ende werden noch einmal alle Module beleuchtet, und es erfolgt ein Austausch unter allen Teilnehmern“, so Karagöz. Alles geschehe in einer angenehmen Atmosphäre, gemeinsame Unternehmungen nach Kursende seien nicht ausgeschlossen. JR

