Einzigartige Weltmusik

Viernheim.Der Verein „Chaiselongue – Kunst und Soziales“ und die Musikschule Viernheim präsentieren gemeinsam das Pulsar Trio mit ihrem Programm „Zoo of Songs“. Am Samstag, 16. März, treten die Künstler um 19.30 Uhr in der Kulturscheune auf. Die Songs des neuen Albums „Zoo Of Songs“ wurden im Herbst 2017 in den Castle-Studios Schloss Röhrsdorf aufgenommen.

Das Pulsar Trio ist Gewinner des Weltmusik-Wettbewerbs Creole im Jahr 2014. Matyas Wolter, Aaron Christ und Beate Wein musizieren seit elf Jahren zusammen. Die einzigartige Besetzung mit Matyas Wolter an der Sitar und Surbahar, Aaron Christ am Schlagzeug und Beate Wein am Flügel und Bassnovation macht sie zum Unikum in der Musiklandschaft.

Der Vorverkauf läuft im Rathausfoyer und im Internet unter www.chaiselongue-viernheim.de. Dort kosten die Karten 15 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. red/bur

