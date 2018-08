Eiskalter Genuss auf Hessisch

Anzeige

Viernheim.Viernheim ächzt unter der Sommerhitze. Einer, der für Abkühlung sorgt, ist Francesco Limonciello. Seit über 40 Jahren ist seine Familie im Eisbetrieb tätig und sorgt bei der Kundschaft mit Becher, Kugel und Co. für Erfrischung.

„Wir sind ein waschechter Familienbetrieb“, sagt Limonciello. Er und seine Verwandten sind Viernheimer Urgesteine. Letztes Jahr hat der 36-Jährige das Eiscafé „Riviera“ von seinem Vater Antonio übernommen. Der fährt aber trotzdem weiter seinen in der Region bekannten Eiswagen. Und wenn er mit diesem in den Straßen fernab der Innenstadt um die Ecke biegt, ist die Freude bei Jung und Alt groß. Die Leute wissen: Jetzt gibt es selbst gemachte, frische Eiscreme.

In der zweiten Generation stellt das Team von Francesco Limonciello jeden Morgen ab sieben Uhr das Eis frisch her. Auf dem Plan steht dann einiges an Arbeit: Denn an heißen Tagen wollen die Eiswägen sowie die Eistheken der Eiscafés gut befüllt sein. Am besten verkauft sich bei der Kundschaft die Sorte „Vanille“. „Bei dieser Geschmacksrichtung machen wir lieber mehr. Es wird so stark nachgefragt“, erzählt Limonciello. Auf Platz zwei der Nachfrage stehe Schokolade, gefolgt von Joghurt auf Platz drei. Das Eiscafé ist, was die angebotenen Eissorten angeht, eher klassisch orientiert. Aber trotzdem gibt es einige neuere Sorten, die bei den Kunden gut ankommen. So zum Beispiel „Joghurt-Holunder“. „Dieses Eis ist sehr beliebt und läuft richtig gut“, freut sich der Eismacher.