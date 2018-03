Anzeige

Viernheim.30 Treffer auswärts erzielt und trotzdem eine Niederlage eingesteckt: Die Handballherren traten die Rückfahrt vom TVS Baden-Baden mit einer 30:44-Schlappe an. Mit einer Überraschung war beim Meisterschaftsanwärter nicht zu rechnen, aber die Viernheimer Fans hätten sich von der Mannschaft etwas mehr Gegenwehr erhofft. Durch die Niederlage ist der TSV Amicitia auf Rang 14 zurückgefallen. So steckt das Team mehr denn je im Abstiegskampf und muss in den kommenden Wochen unbedingt punkten, wenn die letzten Spiele in der Baden-Württemberg-Oberliga keine Abschiedsspiele werden sollen.

Trainer Mirco Ritter musste in Baden-Baden auf Torhüter Dennis Hoffmann und Abwehrchef Philipp Bernhardt verzichten, schickte aber einen 14-Mann-Kader ins Match gegen den Titelaspiranten. Von Beginn an lieferten sich die Gegner Handball in Hochgeschwindigkeit, in dem die Tore fast wie am Fließband fielen. 4:0 stand es nach fünf Minuten – auch weil Viernheim zwei Siebenmeter nicht nutzte. Fünf Minuten später, beim 7:3, parierte TVS-Torhüter Dominik Horn noch einen dritten Strafwurf – nur eine von mehreren guten Gelegenheiten für die Viernheimer. So konnten die Gastgeber ihren Vorsprung stetig ausbauen – aus dem 12:8 wurde ein 15:8. Vor der Pause schraubte Baden-Baden den Abstand sogar auf neun Tore. Den Treffer zum 20:11 erzielte der TVS in Überzahl, weil Viernheims Brahm für eine Aktion gegen den Arm seines Gegenspielers die Rote Karte gesehen hatte.

Nach dem Wechsel spielte Baden-Baden weiter wie eine Spitzenmannschaft. Viernheim dagegen hätte ein besseres Resultat erzielen können, wenn die Mannschaft ein besseres Defensivverhalten an den Tag gelegt hätte. Die Abwehrschwäche der Südhessen nutzte der neue Tabellenführer der Oberliga aus und traf nach Belieben, mit dem 33:19 hatte er den 14-Tore-Abstand erzielt, der bis zum Abpfiff halten sollte.