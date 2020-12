Elektrogeräte zu gewinnen

Viernheim.Zwei weitere Türchen öffnen sich an diesem Wochenende am Lions Adventskalender. Am Samstag, 19. Dezember, gibt es folgende Preise zu gewinnen:

Nummern 0336, 0424, 0425, 0433, 0495, 0599, 0757, 0857, 0927, 1043, 1130, 1396, 1492, 1537, 1678, 1695, 1873, 2884, 2981, 3099, 3154, 3155, 3587, 3655, 3685: je ein Geschenkgutschein à 20 Euro von Mondperle - Vera Pfeiffer in der Lorscher Straße.

Nummer 3394: eine Kiste Eichbaum-Bier, abzuholen bei Edeka Zimmermann.

Nummern 0921, 2019, 3193, 3973: eine Wellness-Rückenmassage in der physiotherapeutischen Praxis Monika und Ruben Voit .

Nummern 0095, 0195, 0295, 0395, 0495, 0595, 0695, 0795, 0895, 0995, 1095, 1195, 1295, 1395, 1495, 1595, 1695, 1795, 1895, 1995, 2095, 2195, 2295, 2395, 2495, 2595, 2695, 2795, 2895, 2995, 3095, 3195, 3295, 3395, 3495, 3595, 3695, 3795, 3895, 3995: je zwei Kinokarten für die Sondervorstellung am 17. Januar um 11 Uhr im Kinopolis.

Nummer 2818: Delonghi Kaffevollautomat Etam 29.510.B Authentica vom Lions Club Viernheim, abzuholen bei Elektro-Helfrich-Wetzel.

Nummer 2406: Oral-B Pro 2 2000S - Schwarz vom Lions Club, abzuholen bei Elektro-Helfrich-Wetzel.

Am Sonntag, 20. Dezember, gibt es folgende Preise zu gewinnen:

Nummern 0300, 0967, 0984, 1023, 1584, 1724, 1781, 1828, 2024, 2031, 2143, 2311, 2719, 2763, 2892, 2948, 2999, 3023, 3328, 3357, 3372, 3375, 3485, 3535, 3576, 3652, 3781, 3899, 3974, 3981: je eine Autowäsche „Karat“ bei der WaschArena in der Heidelberger Straße.

Nummern 0285, 0770, 1095, 1400, 1857, 2207, 2227, 3075, 3542, 3718: je ein Gutschein à 10 Euro von Optik Fischer, Inhaber Jürgen Stollsteimer.

Nummer 0959: eine Kiste Eichbaum-Bier, abzuholen bei Edeka Zimmermann.

Nummer 3061: Garmin Vivosmart 4 L – Schwarz vom Lions Club, abzuholen bei Elektro-Helfrich-Wetzel.

Nummer 0068: JBL FLIP 5 – Schwarz vom Lions Club, abzuholen bei Elektro-Helfrich-Wetzel.

Nummer 0264: JBL Tuner Portabler Lautsprecher, Radioteil integriert, UKW, DAB+, Bluetooth, Akkubetrieb vom Lions Club, abzuholen bei Elektro-Helfrich-Wetzel.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 19.12.2020