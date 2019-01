Elf Bewerbungen liegen vor

Viernheim.Die Bewerbungsfrist zur Wahl des Ersten Stadtrats ist abgelaufen. Wie das Hauptamt mitteilt, haben sich insgesamt elf Personen um die Nachfolge von Jens Bolze beworben. Der Baudezernent hatte Mitte November in der Stadtverordnetenversammlung verkündet, für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen.

Bekannt ist bislang lediglich die Kandidatur von Bastian Kempf. Der 37 Jahre alte Fraktionsvorsitzende der CDU hatte kurz vor Weihnachten seinen Hut in den Ring geworfen. Grundsätzlich aber bleiben die Bewerbungen bis zur Wahl geheim. Das schreibe die Hessische Gemeindeordnung so vor, betont Jörn Ritterbusch, Vorsitzender des Wahlvorbereitungsausschusses. Bei einem Verstoß gegen die Vertraulichkeit sei das Verfahren anfechtbar.

Die Verwaltung teilt daher lediglich mit, dass sich neben Kempf noch ein Viernheimer um den zweiten hauptamtlichen Posten im Rathaus bewirbt. „Aus den Reihen von Stadtverordnetenversammlung und Magistrat gab es keine weitere Bewerbung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Im nächsten Schritt würden die Unterlagen geprüft und für die Ausschusssitzung am 24. Januar aufbereitet. Anschließend haben die Mitglieder des Gremiums die Möglichkeit, mit den Kandidaten Kontakt aufzunehmen. Auch sei es möglich, im Rahmen des Ausschusses Bewerbungsgespräche zu führen.

Öffentlich werden die Namen der Bewerber aber erst am Tag der Abstimmung im Stadtparlament. Zunächst berichtet Jörn Ritterbusch über die Arbeit des Wahlvorbereitungsausschusses, bevor der neue Erste Stadtrat Viernheims gewählt wird. Voraussichtlich wird dies in den Sitzungen am 15. März oder 11. April geschehen. wk

