Elf mutige Migrantinnen

Viernheim.Das Gleichstellungsbüro und das Familienbildungswerk freuen sich, die beiden „migrant-mamas“ und Autorinnen des Buches „Mama Superstar“, Manik Chandler und Melisa Manrique, am Donnerstag, 17. September, um 17 Uhr online begrüßen zu dürfen. „Migrant-mamas“ ist ein Netzwerk von Frauen, die nicht in ihrem Herkunftsland leben und mit ihren Projekten Perspektiven auf weibliche Migration verändern wollen.

Das Buch „Mama Superstar“ porträtiert elf mutige „migrant-mamas“ aus der Sicht ihrer deutschen Töchter. Es geht um bedingungslose Liebe, kulturelle Vielfalt und gelebte Integration. Die erste Auflage war nach vier Wochen ausverkauft und die beiden Autorinnen wurden mit dem Deutschen Integrationspreis ausgezeichnet.

„Mama Superstar“ führt unter anderem in das vom Krieg zerstörte Südkorea, das heiße Indien, das lebendige Mexiko und den hoffnungsvollen Irak. Vor allem aber führt das Buch an die Orte, in denen die Töchter der „migrant-mamas“ groß geworden sind: das ruhige Kelkheim, das ordentliche Stuttgart und das multikulturelle Berlin.

Lieblingsgerichte inklusive

Für alle gekauften Bücher spenden die „migrant-mamas“ einige Exemplare an Projekte zur Unterstützung von Migranten und Migrantinnen in Deutschland. Im Buch enthalten sind die elf Lieblingsgerichte aller „Superstar“-Mamas.

An der Online-Lesung kann man einfach unter https://global.gotomeeting.com/join/624596205 teilnehmen. Oder telefonisch unter der Nummer 0892 0194 301 mit dem Zugangscode 624-596-205. Für Rückfragen steht das Gleichstellungsbüro unter 06204/988-364 oder -361 oder per E-Mail unter gleichstellungsbuero@viernheim.de zur Verfügung. red

