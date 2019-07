Elias Maurer siegt über 100 Meter

Viernheim.Drei Sprinter des TSV Amicitia Viernheim haben sich bei der MTG Mannheim im Vorprogramm der Juniorengala mit anderen talentierten Leichtathleten aus der Region gemessen. Elias Maurer hat dabei die Wertung seiner Altersklasse gewonnen. Die 100 Meter aller weiblichen und männlichen Altersklassen wurden zusammen gestartet. Elias Maurer, der in der Altersklasse M15 startet, wurde in den ersten von drei Läufen gesetzt. Bei leichtem Gegenwind schlug er sich gegen die teilweise fünf Jahre ältere Konkurrenz gut.

Unter der Bestleistung

Mit 11,63 Sekunden blieb er dennoch etwas unter seiner Bestleistung. Mit dieser hätte er Chancen auf den Endlauf der besten sechs Sprinter aller Altersklassen gehabt. Die Konkurrenz in der M15 ließ er jedoch deutlich hinter sich und sicherte sich einen der Pokale. Im weiblichen Starterfeld vertraten Marlene Schinagl und Lilly Breunig den TSV Amicitia. Auch hier wurden in fünf Vorläufen die besten sechs Athletinnen für den Endlauf gesucht. Im vierten Lauf steigerte Breunig bei leichtem Rückenwind ihre bisherige Bestzeit um eineinhalb Zehntel.

In 13,32 Sekunden sprintete sie zudem auf den dritten Rang in der Altersklassenwertung der weiblichen Jugend U18. Schinagl startete im letzten Vorlauf. Dabei blieb sie zum ersten Mal unter der 14-Sekunden-Marke. Schinagl verbesserte sich auf 13,97 Sekunden und wurde damit Sechste in ihrer Altersklasse. Im Anschluss an das Vorprogramm kämpften die besten Athleten der Jugend U20 und U18 um die Startplätze bei der U20-Europameisterschaft und beim Europäischen Olympischen Jugendfestival. cm

