Eltern nehmen sich Zeit für Babys

Viernheim.. Einen Kurs unter dem Titel „Babyzeit“ bietet das Familienbildungswerk (FBW) ab Freitag, 7. Juni, 9.15 bis 10.30 Uhr, für Eltern mit Kindern an, die im Februar und März 2019 geboren sind. Erziehungsberechtigte erhalten dabei Impulse, wie sie die motorische, sprachliche, soziale und emotionale Entwicklung der Kinder fördern können. Ziel ist es außerdem, die Eltern-Kind-Bindung zu stärken. Die Kursleitung übernimmt Michaela Mann. Die Gebühr beträgt 60 Euro für zehn Termine. Anmeldungen nimmt das FBW (Weinheimer Straße 44) unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen.Weitere Informationen unter familienbildungswerk.de. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.06.2019