Eltern und Kinder erkunden Herzogenriedpark

Viernheim.Über fünfzig Teilnehmer folgten der Einladung des Familienzentrums im Familienbildungswerk zum jährlichen Ausflug. Mit vollgepackten Kinder- und Bollerwagen ging es gemeinsam mit der OEG in den Herzogenriedpark nach Mannheim. Gestärkt nach einem gemeinsamen Picknick auf der großen Spielwiese war genügend Zeit die unterschiedlichen Spielplätze im Park zu erkunden.

Vor allem der Wasserspielplatz hatte es den Kindern aber auch den Eltern angetan. Wie im Flug verging die Zeit und manch ein Kind fragte am Ende des Tags: „Wann kommen wir denn wieder hier her? Am liebsten nächste Woche.“

So war es auch kein Wunder, dass beim abschließenden Gemeinschaftsfoto nicht alle mit aufs Bild kamen – es gab ja noch so viel zu erkunden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 24.06.2019