Viernheim.Der hessische Landtag hat vor wenigen Wochen beschlossen, die Kindergartengebühren zum 1. August weitgehend abzuschaffen. Für bis zu sechs Betreuungsstunden am Tag müssen Eltern dann keine Beiträge mehr bezahlen. Finanziert wird die Freistellung vom Land, für die Abrechnung ist allerdings die Kommune zuständig. Deshalb will die Stadt jetzt in Wiesbaden einen Antrag auf entsprechende Ersatzzuweisungen stellen und ihre Gebührensatzung anpassen. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmte dem Vorschlag in seiner Sitzung am Dienstagabend bereits zu, heute (19 Uhr, Ratssaal) ist die Stadtverordnetenversammlung am Zug.

Nach dem neuen Gesetz erhält die Stadt Viernheim einen Betrag von 135,60 Euro pro Kind und Monat, was dem durchschnittlichen Elternbeitrag in Hessen entspricht. Pro Stunde sind dies 1,13 Euro. Das Geld fließt für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt. Bürgermeister Matthias Baaß sprach in der Sitzung von einer „drastischen Entlastung“ für die Erziehungsberechtigten. Gleichzeitig profitiere die Stadt durch „leicht höhere Einnahmen“. Grund: Die Zuweisungen liegen etwas über den aktuell gültigen Elternbeiträgen. Außerdem sollen diverse Ermäßigungen wegfallen. In Viernheim gibt es zurzeit 550 Regelplätze.

Geschwisterermäßigung entfällt

Für die Betreuungszeit, die über sechs Stunden hinausgeht, orientiert sich die Stadt künftig ebenso am durchschnittlichen Elternbeitrag des Landes. Ein Tagesplatz mit 7,5 Stunden kostet folglich 33,90 Euro pro Monat. Für neun Stunden werden 67,80 Euro, für 9,5 Stunden 79,10 Euro und für zehn Stunden 90,40 Euro fällig.