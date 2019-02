Elternbindung in der „Babyzeit“

Viernheim.„Babyzeit“ heißt, das Kind im ersten Lebensjahr mit all seinen Kompetenzen und Fähigkeiten sehen und begleiten. In der Kursgruppe des Familienbildungswerks werden die Eltern in dieser Zeit unterstützt. Es gibt spielerische Impulse und Angebote, verschiedene Rituale und Beobachtungszeiten, die die körperliche, motorische, sprachliche, kognitive, soziale und emotionale Entwicklung der Kinder anspricht und fördert und die Eltern-Kind-Bindung stärkt. Der neue Kurs bei Elisabeth Haas startet für Eltern mit Babys, die im September bis Mitte Oktober 2018 geboren sind, am Dienstag, 26. Februar (11 bis 12.15 Uhr), und kostet 60 Euro (als Zehnerblock). Anmeldungen nimmt das Familienbildungswerk, Weinheimer Straße 44, unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.02.2019