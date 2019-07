Emilie Meier auf dem Treppchen

Viernheim.Bei den süddeutschen Meisterschaften der Jugend U18 erreichte Emile Meier vom TSV Amicitia Viernheim über 100 Meter einen hervorragenden dritten Rang und freute sich über Bronze. Über 200 Meter landete die Sprinterin auf dem fünften Platz. Auch Chantal Schramm zeigte bei hohen Temperaturen ihre gute Form.

Zunächst standen bei den Wettkämpfen in St. Wendel die Vorläufe über 100 Meter an. Emilie Meier wollte als Siebte der Meldeliste das Finale erreichen. Chantal Schramm hatte sich dagegen die Qualifikation für die Zwischenrunde als Ziel vorgegeben. Beide Athletinnen gingen im zweiten von insgesamt sechs Vorläufen an den Start. Meier gewann den Lauf in starken 12,18 Sekunden. Mit der zweitbesten Zeit qualifizierte sie sich souverän für die nächste Runde. Die Qualifikation gelang auch Chantal Schramm. Sie überquerte die Ziellinie als fünfte des Laufes nach 12,71 Sekunden. Damit bestätigte sie ihre Bestzeit.

In den Zwischenläufen absolvierte Schramm die kurze Sprintdistanz dann in 12,79 Sekunden. Erneut eine gute Zeit für die Viernheimerin, die in der Gesamtwertung auf Platz 22 kam.

Emilie Meier zeigte ein weiteres Mal, dass sie eine ernst zu nehmende Medaillenkandidatin ist. Sie verbesserte sich auf 12,15 Sekunden und gewann somit auch ihren Zwischenlauf. Die einzige Konkurrentin, die bis zu diesem Zeitpunkt schneller als die Viernheimerin lief, war Saskia Linder von der LG Eintracht Frankfurt. An Linder kam auch im Finale keine Gegnerin vorbei. In 12,08 Sekunden sicherte sich die Frankfurterin den Meistertitel vor Naomi Krebs (12,19 Sekunden, LG Bamberg). Emilie Meier sprintete in 12,30 Sekunden zu Bronze. „Ich bin richtig glücklich. Ich wollte einfach nicht wieder Vierte werden“, freute sich die Viernheimerin über den Platz auf dem Podest.

Keine Leistungssteigerung

Am darauffolgenden Tag startete Meier dann über die doppelte Distanz. Bereits im Vorlauf über 200 Meter machten sich die Hitze und die hohe Belastung vom Vortag bemerkbar. Trotzdem sicherte sich die Viernheimerin in 25,85 Sekunden den letzten Startplatz im Finale. Im Endlauf gelang der Sportlerin des TSV Amicitia keine Steigerung mehr. In 25,90 Sekunden lief sie auf einen dennoch guten fünften Rang. Süddeutsche Meisterin über 200 Meter wurde Hawa Jalloh vom Wiesbadener LV in hervorragenden 25,02 Sekunden. „Man hat gemerkt, dass alle, die die 100 Meter gelaufen sind, über die 200 Meter schwächeln“, zog Emilie Meier nach Ende der Wettkämpfe Bilanz.

Koblenz war Austragungsort der süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften der Jugend U16. Elias Maurer ging dort als einziger Sportler des TSV Amicitia Viernheim an den Start. Als Sechster der Meldeliste hatte er Außenseiterchancen auf einen Podiumsplatz im 100-Meter-Sprint der M15. Seinen Vorlauf gewann Maurer in 11,42 Sekunden. Damit qualifizierte er sich mit der drittbesten Zeit für die nächste Runde. In seinem Zwischenlauf hatte der Viernheimer Pech. Im ersten der drei Läufe hatte er mit einem Gegenwind von 2,3 Metern pro Sekunde zu kämpfen. Danach drehte der Wind auf sehr starken Rückenwind. Elias Maurer blieb in 11,70 Sekunden deutlich hinter seiner Bestleistung zurück und verpasste das Finale um gerade einmal fünf Hundertstel.

Trainer Günter Schramm zeigte sich trotz des kleines Dämpfers mit den Ergebnissen der Titelkämpfe in St. Wendel und Koblenz zufrieden. Nun sind seine Athleten bei den deutschen Jugendmeisterschaften Ende Juli gefordert. cm

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.07.2019