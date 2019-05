Emilie Meier gewinnt Silber

Viernheim.. Einen großen Erfolg über die 200 Meter feierte Emilie Meier vom TSV Amicitia Viernheim bei den hessischen Landesmeisterschaften der Jugend U18. Auch Chantal Schramm konnte sich in Kassel über die kurze Sprintstrecke über gute Leistungen freuen. In Flieden vertraten Raphael Botta und Nina Stöhr die Farben des Vereins.

Im Auestadion in Kassel wollte Emilie Meier an ihren Erfolg aus dem Vorjahr anknüpfen. In Fulda hatte sie sich ihre erste Einzelmedaille über 100 Meter gesichert. Trainingskollegin Chantal Schramm nutzte die Meisterschaft, um ihre gute Form zu beweisen. Direkt im Vorlauf verbesserte sie ihre Bestleistung um fast zwei Zehntelsekunden. In 12,71 Sekunden stellte sie die zehntbeste Zeit auf und qualifizierte sich sicher für die Zwischenläufe.

Meier gewann ihren Vorlauf in starken 12,26 Sekunden. Mit ihrer schnellsten Zeit des Jahres schielte sie damit schon in Richtung der Medaillen. In den Zwischenläufen der besten 16 Athletinnen liefen die Viernheimerinnen direkt nebeneinander. Schramm bestätigte ihre aktuelle Form in 12,79 Sekunden und kam damit auf einen sehr guten 14. Platz. Meier konnte ihre Zeit aus dem Vorlauf sogar steigern. In 12,24 Sekunden sicherte sie sich als Viertschnellste einen Platz im Finale.

Im Endlauf sprintete Holly Okuku in 12,04 Sekunden ungefährdet zum Meistertitel. Dahinter wurde es eng. Meier musste sich in 12,28 Sekunden mit dem vierten Platz hinter Charlize Boykin (LG Eintracht Frankfurt, 12,23 Sekunden) und Carolin Schlung (SSC Bad Sooden-Allendorf, 12,25 Sekunden) zufriedengeben. Für die Viernheimerin eine kleine Enttäuschung.

Bestleistung gesteigert

Am darauf folgenden Tag hatte sie jedoch direkt die Chance, sich über 200 Meter Edelmetall zu sichern. Im Vorlauf ließ sich die 16-Jährige auch nicht von der ungünstigen Bahn eins aufhalten. In 26,11 Sekunden war sie die Schnellste und erreichte das Finale. Im Endlauf pulverisierte Emilie Meier dann ihre alte Bestleistung über die halbe Stadionrunde und kam auf 25,54 Sekunden. Damit musste sie nur Charlize Boykin (25,13 Sekunden) vorbeiziehen lassen. Antonia Unger vom TV Wetzlar komplettierte das Podest mit einer Zeit von 25,84 Sekunden. Chantal Schramm startete zudem im Weitsprung. Nach zwei ungültigen Sprüngen musste die Viernheimerin einen Sicherheitssprung in die Grube setzen. So landete sie mit 4,77 Metern auf dem 14. Rang.

Zeitgleich fanden in Flieden die hessischen Blockmeisterschaften statt. Raphael Botta und Nina Stöhr starteten beide im Block Sprint/Sprung. Neben den Sprints über 75 Meter und 60 Meter Hürden mussten sie sich im Weitsprung, Hochsprung und Speerwurf beweisen. In der M13 landete Botta mit neuer Rekordzahl von 2138 Punkten auf einem guten achten Platz. Dabei stellte er über 75 Meter in 10,87 Sekunden eine neue Bestleistung auf und blieb zum ersten Mal unter der Elf-Sekunden-Marke.

Nina Stöhr startete in der W12. Auch sie verbesserte ihre Punktzahl deutlich. Mit 2016 Punkten wurde sie in der Endabrechnung Neunte. Dabei verbesserte sie gleich in drei Disziplinen ihre Hausmarken. Über 75 Meter steigerte Stöhr sich auf 10,91 Sekunden, die Hürdenstrecke lief sie in 11,77 Sekunden, und den Speer warf sie 21,50 Meter weit.

Susan Münchenbach nutzte derweil die Möglichkeit, bei den B&S Chrono Classics Weinheim teilzunehmen. Die Weinheimer Bahn ist bei den deutschen Top-Athleten beliebt. Und auch in diesem Jahr waren mit Julian Reus, nationaler Rekordhalter über die kurzen Sprintdistanzen, und Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo große Namen am Start.

Münchenbach sprang in der B-Gruppe der Frauen im Weitsprung mit. Nach gesundheitlichen Problemen im Winter hatte die Athletin des TSV Amicitia mit Anlaufproblemen zu kämpfen. Dennoch sprang sie mit 5,30 Metern Saisonbestleistung. cm

