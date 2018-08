Emilie Meier von eigener Leistung enttäuscht

Anzeige

Viernheim.Für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock hatte Emilie Meier ein klares Ziel. Die Sprinterin vom TSV Amicitia Viernheim wollte eine gute Leistung im Zwischenlauf zeigen. Gesundheitliche Probleme und starker Gegenwind machten ihr jedoch bereits im Vorlauf zu schaffen.

Die Deutschen Jugendmeisterschaften der Alterskassen U18 und U20 waren geprägt von großer Hitze und einem Gegenwind von bis zu vier Metern pro Sekunde. Das machte es für alle Athleten schwierig, ihre volle Leistungsfähigkeit abzurufen. Besonders die Sprinter hatten mit dem Wind Probleme.

Am Samstagmorgen starteten die Vorläufe der weiblichen Jugend U18 über 100 Meter. Im zweiten von fünf Läufen wurde es für die Viernheimerin ernst. In einem ausgeglichenen Feld startete Emilie auf der schattigen Außenbahn. Nach 20 guten Metern verkrampfte die junge Sprinterin und konnte ihre gute Form aus den vergangenen Wochen nicht zeigen. Nach einer unruhigen Nacht hatte Emilie mit Appetitlosigkeit zu kämpfen und war nicht bei voller Kraft. Zudem erwischte sie den Lauf mit dem stärksten Wind. In 12,68 Sekunden wurde die Viernheimerin Sechste und wusste bereits zu dem Zeitpunkt, dass es mit dem Halbfinale wohl nichts wird.